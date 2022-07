FCA Bank aggiunge un importante tassello alla propria strategia di sviluppo, basata su innovazione e sostenibilità. La Banca ha siglato un accordo commerciale con Tesla Inc., azienda di riferimento a livello mondiale per la mobilità elettrica. In virtù dell'accordo, FCA Bank offrirà le proprie soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, per supportare i clienti nella scelta delle vetture dell'iconica casa americana e soddisfare le loro esigenze di mobilità sostenibile.

Tutti i modelli sono acquistabili e configurabili tramite una procedura 100% digitale sul sito di Tesla. Un sistema tecnologicamente all'avanguardia, nello spirito del brand, che da oggi si integra con un nuovo importante strumento realizzato da FCA Bank: il Finance Configurator. Una volta selezionato il modello che si vuole acquistare, con la calcolatrice di FCA Bank sarà possibile configurare la soluzione finanziaria più adatta alle proprie necessità, personalizzando l'anticipo e la durata.

"Siamo orgogliosi dell'accordo con un brand prestigioso come Tesla, punto di riferimento globale per la transizione elettrica: una visione sposata da tempo da FCA Bank, che garantisce l'accesso a soluzioni di mobilità sostenibili e promuove uno stile di vita più attento all'ambiente", spiega Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank. "Con questa nuova collaborazione, Tesla diventa uno dei nostri partner di rilievo: un importante passo sulla strada che ci porterà ad affermarci come banca di riferimento per la mobilità green".

(GD - www.ftaonline.com)