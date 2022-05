Come ampiamente previsto la Federal Reserve (Fed) alza i tassi d'interesse Usa di 50 punti base, dopo averli aumentati di 25 punti base in marzo (primo incremento del costo del denaro dal dicembre 2018), portandoli in un range compreso tra lo 0,75% e l'1,00% e, ha indicato il chairman Jerome Powell, verosimilmente adotterà simili misure nei prossimi due meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie).

Come ampiamente previsto la Federal Reserve (Fed) alza i tassi d'interesse Usa di 50 punti base, dopo averli aumentati di 25 punti base in marzo (primo incremento del costo del denaro dal dicembre 2018), portandoli in un range compreso tra lo 0,75% e l'1,00% e, ha indicato il chairman Jerome Powell, verosimilmente adotterà simili misure nei prossimi due meeting del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie). Per trovare un incremento di questa portata bisogna risalire fino all'inizio del millennio. Powell, però, ha escluso che la Fed possa andare oltre. "Settantacinque punti base non sono qualcosa che il Committee sta prendendo attivamente in considerazione", ha dichiarato, nonostante i mercati già stiano prezzando una mossa del genere proprio per il prossimo meeting di 14-15 giugno.

