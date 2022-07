Dopo una seduta di netta frenata per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 aveva perso l'1,20%), ma in positivo per i mercati europei, Wall Street vive un'altra giornata in altalena.

Dopo una seduta di netta frenata per l'Asia (a Tokyo il Nikkei 225 aveva perso l'1,20%), ma in positivo per i mercati europei, Wall Street vive un'altra giornata in altalena. Dopo un'apertura contrastata le piazze newyorkesi hanno alternato moderati guadagni e ribassi, per poi consolidarsi in positivo successivamente alla pubblicazione di verbali dell'incontro del Federal Open Market Committee (Fomc) di 14-15 giugno da cui emerge quanto la Federal Reserve (Fed) resti risoluta nel portare avanti la stretta monetaria nonostante il rischio di una frenata nella crescita dell'economia Usa. Nel meeting, in cui i tassi d'interesse Usa erano stati aumentati di 75 punti base per la prima volta dal 1994, l'istituto centrale di Washington ha "riconosciuto che il rafforzamento delle politiche potrebbe rallentare il ritmo della crescita economica per un certo periodo". Per la Fed l'outlook economico giustifica il passaggio a una politica restrittiva e c'è anche "la possibilità che una posizione ancora più restrittiva possa essere appropriata se le pressioni inflazionistiche elevate dovessero persistere".

Alla fine il Dow Jones Industrial Average guadagna lo 0,23% (69,86 punti), chiudendo a 31.037,68 punti. Rialzo dello 0,36% (13,69 punti) invece per l'S&P 500, che si è fermato a quota 3.845,08 punti. Tra gli undici sottoindici che compongono l'S&P 500 in negativo solo Consumer Staples, Financials ed Energy, con una flessione dell'1,74% ancora il peggiore (dopo il crollo del 4,01% di martedì). I future sul Wti in consegna ad agosto hanno perso lo 0,97% al New York Mercantile Exchange a 98,53 dollari il barile, dopo il tracollo dell'8,23% di martedì e scivolando così in bear market. Migliori settori sono stati invece Utilities e Technology. Il Nasdaq guadagna lo 0,35% (39,61 punti), attestandosi a 11.361,85 punti, sostenuto dalle buone performance di Apple e Microsoft (Cysco Systems con un rialzo dell'1,74% è il secondo miglior titolo del Dow Jones).

Sul fronte macroeconomico, l'indice Pmi S&P Global dei servizi ha registrato in Usa un calo a 52,7 punti dai 53,4 punti di maggio, contro i 51,6 punti della lettura preliminare. Il Pmi Composite è invece sceso a 52,3 punti dai 53,6 punti precedenti, sopra però ai 51,2 punti del dato flash. L'indice non manifatturiero Ism è calato a 55,3 punti dai 55,9 punti di maggio, contro i 54,0 punti del consensus di Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal. Secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), in maggio i posti di lavoro disponibili in Usa conteggiati nel Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts) sono scesi a 11,254 milioni dagli 11,681 milioni di aprile, contro gli 11,100 milioni attesi.

Tra i singoli titoli da segnalare le perdite del 4,53% e del 7,40% rispettivamente per Uber Technologies e DoorDash, dopo che Amazon.com ha siglato un accordo con Just Eat Takeaway.com che prevede che il colosso di Seattle rilevi una quota del 2% di Grubhub, dal giugno 2021 parte del colosso olandese del delivery. Il servizio di Grubhub verrà integrato nell'offerta di Amazon Prime. In giugno le vendite di automobili sono rimbalzate del 22,0% annuo in Cina, dopo il crollo del 17,0% di maggio. Una buona notizia per il settore delle quattro ruote che si riflette soprattutto sui produttori di vetture elettriche. Rivian Automotive ha segnato un rimbalzo del 10,42% al Nasdaq, dopo avere dichiarato di essere in linea con il target di 25.000 veicoli prodotti nell'intero esercizio. Rally del 5,75% per l'altra rivale di Tesla Lucid Group e la stessa Tesla si "consola" con un guadagno del 3,89% comunque confortante.

