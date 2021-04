Come previsto il Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) ha lasciato invariati i tassi d'interesse in un range compreso tra lo 0% e lo 0,25% dopo averli ridotti a sorpresa di 100 punti base in un meeting d'emergenza il 15 marzo 2020 e prima ancora di 50 punti base il 3 marzo.

Come previsto il Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie) ha lasciato invariati i tassi d'interesse in un range compreso tra lo 0% e lo 0,25% dopo averli ridotti a sorpresa di 100 punti base in un meeting d'emergenza il 15 marzo 2020 e prima ancora di 50 punti base il 3 marzo. L'istituto centrale di Washington, nota Reuters, ha sottolineato la crescente solidità dell'economia Usa ma non fornito alcuna indicazione circa una possibile frenata nelle sue misure di sostegno alla ripresa. La Fed ha confermato il rafforzamento degli indicatori per attività economica e occupazione ma ha anche ribadito che "il percorso dell'economia dipenderà in modo significativo da quello del virus, compresi i progressi sulle vaccinazioni". "L'attuale crisi della sanità pubblica continua a pesare sull'economia e permangono rischi per le prospettive economiche", ha aggiunto l'istituto, con un unico miglioramento rispetto al meeting di marzo in termini di comunicazione: l'eliminazione dell'aggettivo "considerevoli" riferito ai rischi sull'outlook.

