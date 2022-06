Il dato sulla crescita dell'inflazione di maggio, che ha messo in mostra un rialzo dell'8,6%, contro l'8,3% atteso, potrebbe costringere la Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse nella prossima riunione del FOMC che si concluderà mercoledì di 75 punti base e non di 50 punti come nell'occasione precedente.

Il dato sulla crescita dell'inflazione di maggio, che ha messo in mostra un rialzo dell'8,6%, contro l'8,3% atteso, potrebbe costringere la Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse nella prossima riunione del FOMC che si concluderà mercoledì di 75 punti base e non di 50 punti come nell'occasione precedente. Secondo Rabobank l'aumento dei tassi potrebbe essere addirittura di 100 punti base. Al momento i future sui Fed Fund lasciano pensare ad un aumento da qui a settembre di 175 punti, che implica due rialzi da 50 e uno da 75 punti base. I rendimenti del Treasury a 10 anni sono saliti oltre il 3,2%, quelli del 2 anni al 3,25%, ai massimi di dicembre 2007. La curva dei rendimenti è quindi invertita e anticipa una recessione. Secondo un sondaggio del Financial Times quasi il 70% degli economisti intervistati in un sondaggio si aspetta che gli Usa entrino in recessione l'anno prossimo.

(AM - www.ftaonline.com)