La Federal Reserve (Fed) dovrà alzare i tassi d'interesse Usa solo al 3% per frenare la corsa dell'inflazione e il primo taglio del costo del denaro potrebbe arrivare già nel quarto trimestre 2023. Sono le previsioni degli economisti dell'American Bankers Association (Aba). "Pensiamo che per la fine del prossimo anno vedremo risultati sufficienti affinché la Fed possa staccare il piede dal freno", ha dichiarato Richard DeKaser, capo economista di Wells Fargo, citato da MarketWatch. "Sembra che la Federal Reserve porterà con successo l'inflazione a livelli più tollerabili nel prossimo futuro", ha aggiunto. I risultati del sondaggio condotto dall'Aba indicano aspettative per un'inflazione intorno al 2,4% entro la fine del 2023, contro i massimi di 40 anni dell'8,5% toccati in marzo. Previsto anche un rallentamento della ripresa economica ma la crescita del Pil Usa non dovrebbe mai scendere sotto all'1,6% annuo nei prossimi trimestri. Per gli economisti rimane comunque il 40% di possibilità di una recessione nel 2023.

