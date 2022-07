La Federal Reserve rimane risoluta nel portare avanti la stretta monetaria nonostante il rischio di una frenata nella crescita dell'economia Usa. Secondo quanto emerge dai verbali dell'incontro del Federal Open Market Committee (Fomc) di 14-15 giugno, in cui i tassi d'interesse Usa sono stati aumentati di 75 punti base per la prima volta dal 1994, i rappresentanti dell'istituto centrale di Washington "hanno riconosciuto che il rafforzamento delle politiche potrebbe rallentare il ritmo della crescita economica per un certo periodo, ma hanno visto il ritorno dell'inflazione al 2% come fondamentale per raggiungere la massima occupazione su base sostenibile". "I partecipanti hanno concordato sul fatto che le prospettive economiche giustificassero il passaggio dei tassi su una politica restrittiva e hanno riconosciuto la possibilità che una posizione ancora più restrittiva possa essere appropriata se le pressioni inflazionistiche elevate dovessero persistere", si legge ancora nei verbali del Fomc.

(RR - www.ftaonline.com)