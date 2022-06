A Cura di: JonMaier, CIO di Global X

Dopo aver completato la quarta tranchedi QE in risposta alla pandemia, a maggio 2022 il bilancio della Fedammontava a 9mila miliardi di dollari. Per avere un'idea, prima della crisifinanziaria mondiale era inferiore a mille miliardi di dollari. Le attività inbilancio sono principalmente titoli del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca(MBS).

A partire dal 1° giugno, la Fed hainiziato a far defluire 47,5 miliardi di dollari di titoli al mese, fino asettembre, quando salirà a un totale di 95 miliardi di dollari al mese. Questoritmo è doppio rispetto a quello del 2017-2019. Powell ha stimato che unanno di tightening (QT), pari a circa mille miliardi di dollari, equivaleall'incirca a un singolo rialzo dei tassi di 25 punti. Questa stima implicache la massiccia espansione del bilancio della Fed dalla crisi si è tradotta inun allentamento totale di 200 punti base.

L'inasprimento porterà tassi piùalti?

Di per sé, sì. Ma nello scenarioattuale, non ci aspettiamo che la riduzione del bilancio della Fed sarà ilprincipale motore dei rendimenti dei Treasury. I Treasury a breve scadenzariflettono in larga misura il percorso dei tassi di breve termine, ossia leaspettative sul ritmo del ciclo di rialzo della Fed. I Treasury a più lungascadenza incorporano anche le prospettive economiche a più lungo termine eil premio per il rischio. Il sell-off dei Treasury di quest'anno è dovutoprincipalmente alla rapidità con cui i mercati hanno dovuto prezzare un ciclodi rialzi della Fed: nel giro di sei mesi, la Fed è passata da unaprevisione di rialzo pari a zero nel 2022 a una previsione di rialzo di quasi250 punti base.

Con queste aspettative ormai prezzate,ci aspettiamo che nei prossimi mesi l'andamento dei rendimenti sia dettatodalle dinamiche dell'inflazione e della crescita. La direzione deirendimenti dei Treasury a lungo termine sarà probabilmente legata allapossibilità che il ciclo di inasprimento della Fed induca una recessione, e chela Fed debba interrompere i rialzi dei tassi o la riduzione del bilancio primadel previsto.

*Va sottolineata anchel'importanza del premio per il rischio. *Con i programmi di QE in corso in tuttoil mondo, nell'ultimo decennio i rendimenti globali del reddito fisso hannoregistrato una tendenza al ribasso, spingendo gli investitori a cercare fontidi rendimento a lunga durata. Attualmente, la Fed è il maggior detentore conquasi 6 trillioni di dollari; poiché ridurrà le proprie disponibilità diTreasury di 30-60 miliardi di dollari al mese, riteniamo che l'impatto del tighteningsui rendimenti sarà inizialmente modesto, anche se crescerà nel tempo.

Tuttavia, riteniamo che un sell-offprolungato dei Treasury ne aumenterebbe l'attrattiva rispetto agli altri assetdel reddito fisso. Ci aspettiamo che i gestori patrimoniali con orizzontilunghi comprino, così come i fondi sovrani, i fondi pensione e le compagnie assicurative.I *Treasury offrono ancora un rendimento superiore a quello delleobbligazioni tedesche e dei titoli di Stato giapponesi *e presentano unrischio creditizio e geopolitico inferiore rispetto ad alternative quali ilcredito corporate, le obbligazioni della periferia europea o i titoli di Statocinesi.

I possibili imprevisti dell'inasprimento

Un altro effetto del QT è la diminuzionedelle riserve bancarie, che combinata con l'aumento dei tassi limital'accesso al finanziamento e rende più costoso il prestito di denaro. La storiadimostra che queste condizioni possono portare a conseguenze impreviste.

La Fed ha tentato di ridurre ilproprio bilancio già due volte. La prima è stata nel 2013, quando il soloaccenno alla riduzione del bilancio da parte della Fed ha provocato un"taper tantrum" del mercato, causando un forte aumento deirendimenti.

La Fed ha avuto più successo nel suosecondo tentativo. La guidance ha preparato meglio il mercato a digerire lariduzione della liquidità e la Fed ha ridotto il suo bilancio di circa 650miliardi di dollari tra ottobre 2017 e settembre 2019. Tuttavia, la tensioneche questa riduzione di bilancio ha imposto al sistema finanziario, insieme airialzi dei tassi, ha causato la crisi dei repo (pronti contro termine) del 2019.Questo scenario è forse il rischio maggiore del tightening: una minoreliquidità nei mercati della raccolta e del credito aumenta il rischio di"rottura" del sistema finanziario, fino al punto in cui la Fed ècostretta a rinunciare all'inasprimento.

Il sistema finanziario èincredibilmente complesso e nessuno, compresa la Fed, può prepararsi a ognipossibile scenario.Attualmente le banche dispongono di ampie riserve, pari a 3,3 miliardi didollari, il che ci porta a concludere che i rischi attuali di un cigno nerosono bassi. Man mano che il QT svuota le riserve, questi rischi aumentano; lacrisi dei repo del 2019 si è verificata a quasi due anni dall'inizio del QT. Èdifficile prevedere dove si trovino le vulnerabilità, ma siamo cauti neiconfronti dei settori high yield con margini di profitto bassi (onegativi), in particolare quelli che richiedono il rifinanziamento del debitonei prossimi trimestri.

Sebbene siano i mercati a determinare ladirezione dei rendimenti, nel breve periodo è più probabile che i rendimentidei Treasury siano guidati dalle aspettative di inflazione e crescita e dalsentiment. Nel tempo, la mancanza di domanda della Fed potrebbe avere unimpatto sulla liquidità dei mercati obbligazionari. Un programma di QT disuccesso potrebbe portare a rendimenti di equilibrio più elevati e a curve piùripide nei prossimi anni. Il QT diventerà probabilmente un argomento sempre piùimportante man mano che la Fed sottrarrà liquidità al mercato.

