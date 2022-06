Il Consiglio di Amministrazione di *Giorgio Fedon & Figli *s.p.a. (l'"Emittente"), riunitosi in data 1° giugno 2022, ha approvato il Comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Comunicato dell'Emittente"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ("OPA") promossa da *Luxottica Group *S.p.A. ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del TUF, come richiamati dall'art. 9 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto dell'Emittente.

L'OPA sarà promossa da Luxottica Group S.p.A. su n. 151.721 azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., ossia sulla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data del 1° giugno 2022, dedotte le 1.727.141 azioni ordinarie già di titolarità di Luxottica (rappresentative del 90,9% del capitale sociale dell'Emittente alla data del 1° giugno 2022) e le 21.138 azioni proprie della Società (rappresentative di circa l'1,11% del capitale sociale dell'Emittente). Ad esito della riunione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il *corrispettivo di Euro 17,03 *per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta.

Ai fini delle predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei termini e condizioni dell'Offerta descritti nel comunicato con il quale Luxottica Group S.p.A. ha annunciato la decisione di promuovere l'Offerta ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF, e nella bozza del documento di offerta come trasmessa all'Emittente da ultimo in data 26 maggio 2022 (il "Documento di Offerta"), nonché ha tenuto conto del parere elaborato dagli amministratori indipendenti dell'Emittente, ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti Consob, avvalendosi della fairness opinion di un esperto indipendente dalle stesse incaricato.

Per l'illustrazione integrale delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta con le modalità previste dalla normativa vigente. Al Comunicato dell'Emittente sarà allegato il parere elaborato degli amministratori indipendenti, corredato dal parere dell'advisor finanziario indipendente nominato dagli stessi.

(GD - www.ftaonline.com)