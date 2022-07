Facendo seguito a quanto comunicato in data 12 luglio 2022, in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Luxottica Group S.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 12 luglio 2022, in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Luxottica Group S.p.A. ("Offerente" o "Luxottica") ai sensi dell'articolo 106 del TUF, come richiamato dall'articolo 9 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ("Emittente" o "Società"), sulla totalità delle azioni dell'Emittente ("Offerta"), come meglio illustrato nel documento di offerta pubblicato in data 15 giugno 2022 ("Documento di Offerta"), Luxottica rende noto che, in data odierna, ha comunicato all'Emittente, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, l'avvenuto deposito sul conto corrente vincolato intestato all'Offerente stesso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. e la disponibilità della somma di Euro 386.427,73, pari al controvalore complessivo delle n. 22.691 azioni in circolazione - all'esito dell'Offerta - oggetto della procedura di Diritto di Acquisto ("Azioni Residue").

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta. Tale somma di Euro 386.427,73 è vincolata al pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue. Per l'effetto, in data odierna, avrà altresì efficacia, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF, il trasferimento della titolarità, in capo all'Offerente, delle Azioni Residue, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo direttamente presso i rispettivi intermediari depositari.

L'obbligo di pagamento del corrispettivo per le Azioni Residue dell'Offerente si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Si ricorda inoltre che Borsa Italiana ha disposto che le azioni dell'Emittente siano revocate dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del 20 luglio 2022, sospendendo le azioni dell'Emittente dalle negoziazioni nelle sedute del 18 e 19 luglio 2022.

