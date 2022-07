Milano (8 luglio 2022 ore 19.00) – Luxottica Group *S.p.A. ("Offerente" o "Luxottica") comunica che in data odierna si è concluso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dalla stessa ai sensi dell'articolo 106, del TUF, come richiamato dall'articolo 9 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto di *Giorgio Fedon & *Figli *S.p.A. ("Emittente" o "Società"), sulla totalità delle azioni dell'Emittente, dedotte le azioni già detenute dall'Offerente e le azioni proprie dell'Emittente e, quindi, su massime n. 151.721 azioni dell'Emittente ("Offerta"), come meglio illustrato nel documento di offerta pubblicato in data 15 giugno 2022 ("Documento di Offerta"). I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

*1. Risultati provvisori a conclusione del Periodo di Adesione *

*Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, si rende noto che alla data odierna risultano portate in adesione all'Offerta, *per un controvalore complessivo pari a Euro 2.182.888,37, n. 128.179 Azioni, pari al 84,48336% delle Azioni oggetto dell'Offerta e al 6,74626% del capitale sociale dell'Emittente. Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta per le azioni portate in adesione dagli Aderenti durante il Periodo di Adesione, pari ad *Euro 17,03 *(diciassette virgola zerotre) per ciascuna azione, avverrà, a fronte del contestuale trasferimento di proprietà delle medesime all'Offerente, in data 15 luglio 2022 ("Data di Pagamento"). I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente con apposito comunicato stampa diffuso ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento e quindi entro le ore 7:59 del 14 luglio 2022.

Si precisa che, nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione del Documento di Offerta alla data di diffusione del presente comunicato, nè l'Offerente né la Persona che Agisce in Concerto hanno effettuato, direttamente o indirettamente, alcun acquisto sul mercato al di fuori dell'Offerta.

Si ricorda che l'Offerente deteneva, alla Data del Documento di Offerta, complessive n. 1.727.141 azioni dell'Emittente, pari al 90,9% del capitale sociale dell'Emittente ("Partecipazione Iniziale"). Alla luce di quanto precede, sulla base della Partecipazione Iniziale e a fronte dei risultati provvisori dell'Offerta, nonché tenuto conto delle n. 21.138 azioni proprie in portafoglio dell'Emittente pari a circa l'1,11% del capitale sociale dell'Emittente ("Azioni Proprie"), che dovranno essere computate nella partecipazione dell'Offerente ai fini della soglia di cui all'articolo 111 del TUF, come richiamato dall'articolo 9-bis (Diritto di acquisto) dello statuto sociale dell'Emittente, l*'Offerente verrà a detenere complessive n. 1.876.458 azioni dell'Emittente, pari a circa il 98,76% del capitale sociale dell'Emittente. *

*2. Modalità e termini di adempimento del Diritto di Acquisto *

**Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente rende noto sin da ora che si sono verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF, come richiamato dall'articolo 9-bis (Diritto di acquisto) dello statuto sociale dell'Emittente ("Diritto di Acquisto").

A tal riguardo l'Offerente, come già indicato nell'Avvertenza A.6 e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, dal momento che detiene una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, si avvarrà del diritto di acquistare le azioni della Società residue in circolazione ("Azioni Residue"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF, come richiamato dall'articolo 9-bis (Diritto di acquisto) dello statuto sociale dell'Emittente, avendo già dichiarato che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan.

La procedura relativa all'esercizio del Diritto di Acquisto avrà luogo successivamente alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta e si concluderà con il trasferimento all'Offerente della titolarità di ciascuna di tali Azioni Residue. I termini della procedura per l'esercizio del Diritto di Acquisto, previamente condivisi con Borsa Italiana, verranno resi noti con il comunicato stampa sui risultati definitivi dell'Offerta.

In ogni caso, si segnala sin da ora che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis (Diritto di acquisto) dello statuto sociale dell'Emittente, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni azione pari al Corrispettivo dell'Offerta. Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto sulle n. 23.542 Azioni Residue, pari a circa 1,24% del capitale sociale dell'Emittente alla data del presente comunicato, per un controvalore complessivo pari ad Euro 400.920,26.

Infine, si ricorda che, avendo l'Offerente superato la soglia del 90% del capitale sociale dell'Emittente e dichiarato di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan, Borsa Italiana disporrà la revoca della negoziazione delle azioni dell'Emittente dal mercato Euronext Growth Milan, tenendo in considerazione i tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

