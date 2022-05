Fenix Entertainment, società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milane attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto che in data 4 maggio 2022 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per esaminare taluni dati gestionali economico finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 31 marzo 2022.

Il *Valore della Produzione *consolidato al 31 marzo 2022 si è attestato a 4.592 migliaia di euro. Tale valore comprende il riconoscimento del Tax Credit di distribuzione di opere cinematografiche per 280 migliaia di euro, il contributo ministeriale per il lungometraggio "I Nostri Fantasmi" per 350 migliaia di euro, gli incrementi delle immobilizzazioni in corso di lavorazione per 448,7 migliaia di euro e i ricavi delle prestazioni dell'intero Gruppo per 3.513,5 migliaia di euro.

La *Posizione Finanziaria Netta consolidata *al 31 marzo 2022 è pari a -16.093 migliaia di euro.

Tale valore comprende 11.626 migliaia di euro relativi a Fenix di cui 3.450 migliaia di euro da ricondursi al debito verso Andrea di Nardo per l'acquisizione del 60% di Laser S Film e Laser Digital Film. La restante parte, 4.467 migliaia di euro sono relativi alla Laser S Film e Laser Digital Film

Al netto dell'acquisizione di Laser S Film e Laser Digital Film, il Valore della Produzione e la posizione finanziaria netta di Fenix al 1°Trimestre2022 è così composto:

| |31/03/2021|31/03/2022|VAR%|

|PFN|-5.200.442 €|-11.626.400 €|124%|

|Valore della Produzione|2.438.037,51 €|1.756.282,20 €|-28%|

In dettaglio il Valore della Produzione di Fenix al 1° Trimestre 2022è così formata:

• 1.027,5 migliaia di euro da ricavi delle prestazioni

• 280 migliaia di euro da ricavi da tax credit

• 448,7 migliaia di euro da incrementi delle immobilizzazioni in corso di lavorazione

Il Valore della Produzione di Fenix al 1°Trimestre2021 era invece formato da:

• 834 migliaia di euro da ricavi delle prestazioni

• 1.554 migliaia di euro da incrementi delle immobilizzazioni in corso di lavorazione

Si sottolinea come il valore della produzione al 31/03/2022 sia influenzato in forma molto minore dagli incrementi delle immobilizzazioni in corso di lavorazione rispetto al 1° Trimestre 2021.

Nel periodo preso in esame la società ha scelto di concentrarsi in un processo di consolidamento interno e riassestamento manageriale, prima di ricominciare il ciclo produttivo: è stato inserito in organico nel febbraio scorso l'autore e regista di celebri trasmissioni televisive Filippo Cipriano in qualità di Direttore Generale, e ad aprile il regista e scrittore Fausto Brizzi con il ruolo di produttore creativo dell'area entertainment e cinema. Sono attualmente in fase di delivery le produzioni iniziate nel 2° Semestre 2021.

«Siamo soddisfatti dei risultati dei primi tre mesi dell'anno – commenta Riccardo Di Pasquale, amministratore delegato del Gruppo Fenix Entertainment - Abbiamo lavorato alacremente perconsolidare la Società con l'integrazionenella struttura delle società acquisite e rafforzato il management con l'ingresso di profili di spicco del settore televisivo e cinematografico. Nei prossimi mesi ci concentreremo sulle produzioni di contenuti, i cui effetti saranno in parte riflessi sui risultati di fine anno ».

