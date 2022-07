COMUNICATO DI RETTIFICA - OFFERTA SU EURONEXT GROWTH MILAN DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI A PARTIRE DAL 18 LUGLIO 2022

Roma, 11 luglio 2022 - Fenix Entertainment S.p.A. ("Fenix"), (Ticker EGM FNX) – società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonchè nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità con riferimento all'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2022, comunica che, a parziale rettifica di quanto comunicato in data 8 luglio 2022, al termine del periodo di offerta dell'aumento di capitale (ricompreso tra il 20 giugno e il 7 luglio 2022) risultano non esercitati n. 3.547.140 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati") che saranno offerti su Euronext Growth Milan a partire dal 18 luglio 2022.

Per ulteriori informazioni in merito all'offerta dei Diritti Inoptati si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 8 luglio 2022.

(GD - www.ftaonline.com)