Fenix Entertainment – società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, con riferimento all'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2022, facendo seguito a quanto comunicato in data 8 luglio 2022, rende noto che il 19 luglio 2022 si è conclusa l'offerta su Euronext Growth Milan dei n. 3.547.140 diritti di opzione non esercitati (i "Diritti"), ai sensi dell'articolo 2441, comma 3 c.c.

Al termine del periodo di offerta non è stato esercitato alcun Diritto e, pertanto, l'aumento di capitale risulta sottoscritto per un controvalore complessivo di Euro 254.127,50 (comprensivo della parte sottoscritta dal socio Riccardo di Pasquale come di seguito precisato) mediante emissione di 46.205 nuove azioni, pari al 6,11% delle azioni ordinarie offerte in opzione. Infine, con riferimento a quanto comunicato in data 8 luglio 2022 relativamente al problema tecnico occorso nell'esecuzione delle istruzioni conferite dal socio Riccardo di Pasquale, si rende noto che tale problema tecnico è stato risolto in data odierna e, pertanto, il socio Riccardo di Pasquale ha sottoscritto complessivamente n. 45.455 azioni di nuova emissione per un controvalore di Euro 250.002,50.

La Società precisa che le azioni inoptate potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 agosto 2022. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2444 c.c. l'attestazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale, con indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il competente registro delle imprese nei termini di legge.

