Il Consiglio di Amministrazione approva il Progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Ricavi dell'Esercizio 2021 del Gruppo Salvatore Ferragamo in aumento del 29,5% rispetto al 2020 Significativo recupero di reddittività: EBIT pari a 143 milioni di euro,Utile Netto pari a 81 milioni Forte generazione di cassa: Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 373 milioni • Ricavi pari a 1.136 milioni di euro (+29,5% rispetto ai 877 milioni dell'esercizio 2020, +31,4% a tassi di cambio costanti )

• Risultato Operativo Lordo (EBITDA ): 305 milioni di euro (+93,0% rispetto ai 158 milioni di euro dell'esercizio 2020)

• Risultato Operativo (EBIT): 143 milioni di euro (rispetto ai -63 milioni di euro dell'esercizio 2020)

• Utile Netto del Periodo: 81 milioni di euro (rispetto ai -72 milioni di euro dell'esercizio 2020)

• Posizione Finanziaria Netta : liquidità netta di 373 milioni di euro (rispetto ai 139 milioni di euro di liquidità netta al 31 dicembre 2020) Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha:

• Approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2021 e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021

• Verificato il possesso dei requisiti di indipendenza in capo a cinque Amministratori

• Approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

• Convocato l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per deliberare, altresì, sulla nomina di un consigliere a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.