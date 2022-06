Ferrari in deciso rialzo. Ferrari attualmente sale dell'1.5% a 179.7 euro (massimo di seduta a 179.85). L'ultima seduta è terminata a 177.05 euro con una variazione del -1.94%. Nel 2022 il titolo è in ribasso del -22.18%. I massimi e i minimi delle ultime 21 sedute sono posizionati a 190.45 e a 170.85 euro. Le medie mobili esponenziali a 20 e a 50 giorni, rispettivamente in transito a 182.437 e a 187.863, sono incrociate al ribasso, il trend di fondo è negativo. L'indicatore Rsi a 14 sedute è in area neutrale, il trend attuale è lontano da una condizione di eccesso. Una prima resistenza si colloca a 180, al di sopra di quella atteso il test di area 181.583 euro. Un supporto di breve è individuabile a 174.753, in caso di violazione atteso il test di 173.583 euro. (RACE.MI) +1%. Kepler Cheuvreux ha alzato il giudizio su Ferrari a "hold" da "reduce" e ha portato il target price a 180 euro da 160 euro.

(AM - www.ftaonline.com)