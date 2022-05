Ferrari -1,3% debole in una seduta positiva sia per il settore lusso che per quello auto.

Ferrari -1,3% debole in una seduta positiva sia per il settore lusso che per quello auto. Ieri giornata negativa nel GP di Spagna per il team di Formula 1: il problema tecnico alla monoposto di Leclerc lascia via libera a Verstappen che vince e supera il ferrarista nella classifica piloti, mentre la Red Bull prende il comando della graduatoria costruttori.

