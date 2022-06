Ferrari cede il 3,34% a 167,85 euro in vista della presentazione del piano industriale (giovedì 16 giugno).

di Financial Trend Analysis

Ferrari cede il 3,34% a 167,85 euro in vista della presentazione del piano industriale (giovedì 16 giugno). Ieri in Formula 1, nel Gran Premio di Baku (Azerbaigian) entrambe le monoposto del cavallino si sono ritirate per guasti tecnici.

