Ferrari, giudizi contrastanti dei broker

JPMorgan ha alzato il target price su Ferrari da 227 a 232 dollari e ha confermato la raccomandazione "neutral". Per gli esperti i conti del quarto trimestre 2021 sono stati oltre le attese sui margini, sotto il consenso sulla guidance relativa ai margini del 2022 ma hanno confermato il 2023. JPMorgan ribadisce la propria stima Eps sul 2022 e alza quella sul 2023 da 5,5 a 5,65 euro.

Goldman Sachs conferma invece il giudizio "sell" sul titolo con prezzo obiettivo a 195 euro. Gli esperti evidenziano che anche se i conti del quarto trimestre 2021 sono stati in linea, la guidance per il 2022 è invece sotto il consenso.

Banca Akros ha alzato il target price di Ferrari da 210 euro a 220 euro e ha confermato il giudizio "neutral". Per gli esperti il quarto trimestre è stato leggermente migliore delle stime ma la guidance per il 2022 è risultato marginalmente al di sotto del consensus. Gli analisti non vedono notizie nei prossimi mesi che possano cambiare la valutazione neutrale.

Equita Sim ha alzato il prezzo obiettivo di Ferrari a 195 euro (+8% dal precedente) e ha confermato il giudizio "hold". Il quarto trimestre è stato migliore delle attese mentre la guidance sul 2022 è stata leggermente inferiore. La presentazione del business plan del 16 giugno potrebbe dimostrarsi un catalyst positivo.

(AM - www.ftaonline.com)