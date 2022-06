Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) ("Ferrari" oppure "Società") presenta oggi durante il Capital Markets Day il piano strategico 2022-2026 e le azioni che sta intraprendendo per cogliere le future opportunità.

Sviluppo dei dipendenti, esperienza, emozioni, elettrificazione, motore, ambiente e risultati finanziari: la Società sta aprendo un nuovo ed emozionante capitolo, pronta a spingersi più che mai oltre i confini in modo distintivo.

John Elkann, Presidente di Ferrari: "Il nostro brand fa sognare milioni di persone. È stato costruito in 75 anni di esperienze emozionanti e indimenticabili, grazie ai successi in pista e al puro piacere di guida su strada. Ha creato una comunità inclusiva e affiatata, che unisce persone e Paesi diversi, perfino industrie diverse. Finchè ne preserveremo la tradizione e i valori, potremo contare su solide basi per i nostri piani strategici futuri".

Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari: "Con impegno e passione, le donne e gli uomini di Ferrari sono determinati a realizzare in modo impeccabile il piano strategico e a sfruttare tutte le opportunità che si prospettano, facendo propria la vocazione del nostro fondatore: mantenere viva la volontà di progresso perseguita in passato. Continueremo a far leva sui nostri vantaggi competitivi: unicità e leadership tecnologica, intraprendendo al contempo delle azioni per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2030."

Il piano industriale 2018-2022 ha dimostrato la capacità di Ferrari di mantenere le proprie promesse e di attuare la propria strategia nonostante la pandemia da Covid-19. Tra i principali risultati ottenuti nel piano precedente vi sono il lancio di 15 vetture, un aumento del 25% della base clienti e un free cash flow industriale cumulato di oltre Euro 2,46 miliardi, che tiene conto del significativo free cash flow industriale previsto per il 2022.

DEDIZIONE ALL'UNICITÀ, ARRICCHENDO ULTERIORMENTE LA GAMMA

- 15 nuovi lanci nel periodo 2023-2026.

- I modelli Icona e Supercar costituiranno, in media, meno del 5% del totale volumi nel periodo di piano, le Serie Speciali intorno al 10%.

- Il modello Purosangue verrà presentato a settembre 2022. Il suo contributo medio annuo alle consegne rimarrà al di sotto del 20% durante il suo ciclo vita.

- La tanto attesa nuova Supercar sarà presentata nel periodo di piano.

- La prima Ferrari elettrica verrà presentata nel 2025, come annunciato in precedenza.

TRE MOTORIZZAZIONI CON EMOZIONI DI GUIDA DISTINTIVE

- Entro il 2026, l'offerta di prodotti sarà per il 40% ICE, 60% ibrida ed elettrica.

- Lo sviluppo dell'ICE, componente essenziale della tradizione della Società, proseguirà.

- I motori ibridi continueranno a beneficiare del trasferimento tecnologico dall'esperienza di Ferrari nel mondo delle corse.

- I motori elettrici saranno progettati, sviluppati e realizzati artigianalmente a Maranello, per assicurare un'esperienza di guida unica derivante anche da soluzioni del mondo delle corse.

CRESCITA DEL VALORE



- Il piano favorisce i ricavi rispetto ai volumi, e prevede un forte contributo del mix/prezzo, raggiungendo nel 2026 un EBITDA pari a Euro 2,5-2,7 miliardi, con un margine EBITDA di 38% -40%.

- Gli investimenti cumulati sono pari a Euro ~4,4 miliardi, che sosterrano lo sviluppo del prodotto, di cui ~75% relativi a nuovi progetti vettura e ~25% alle infrastrutture.

- Generazione di free cash flow industriale cumulato coerente e pari a Euro 4,6-4,9 miliardi nel periodo di piano 2022-2026.

- Remunerazione degli azionisti tramite l'incremento del dividend pay-out dal 30% al 35% dell'utile netto rettificato dal 2022 in avanti e un programma di riacquisto delle azioni proprie di Euro ~2 miliardi da ora al 2026.

AZIONI MIRATE PER RAGGIUNGERE LA NEUTRALITÀ DELLE EMISSIONI DI CARBONIO ENTRO IL 2030

- Per gli Scopi 1 e 2, Ferrari sta implementando il biometano per il trigeneratore, installando pannelli fotovoltaici e sistemi basati su celle a combustibile.

- Per quanto riguarda lo Scopo 3, l'elettrificazione ridurrà le emissioni di CO2e nella fase d'uso del veicolo (almeno -50% in media per vettura entro il 2030), inoltre Ferrari sta esplorando soluzioni per ridurre (almeno -30% in media per vettura entro il 2030) le emissioni relative alle materie prime, altrimenti in crescita, principalmente dovute al modulo batteria.

- Ferrari è impegnata a definire Science Based Targets in linea con lo scenario climatico 1,5°C.

(RV - www.ftaonline.com)