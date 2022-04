FiberCop, operatore di infrastrutture del Gruppo TIM e TLC Telecomunicazioni, operatore di telecomunicazioni attivo su tutto il territorio nazionale, hanno siglato un accordo che consentirà di sviluppare il mercato dell'accesso FTTH (Fiber to the Home) attraverso la partecipazione di TLC Telecomunicazioni al progetto di co-investimento su rete FiberCop.

In base a tale accordo TLC Telecomunicazioni utilizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni di FiberCop per sviluppare il mercato dell'accesso FTTH (Fiber to the Home) su sette comuni di Lazio, Puglia e Campania. I comuni compresi nell'accordo sono: Formia, Gaeta, Castellaneta, Bellona, Pietramelara, Sparanise e San Salvatore Telesino.

L'adesione di TLC Telecomunicazioni all'offerta di co-investimento che il Gruppo TIM realizza tramite FiberCop, conferma ulteriormente la validità del piano di investimenti FiberCop che assicurerà la copertura FTTH a circa il 60% delle Unità Immobiliari del Paese entro il 2026.

L'intesa raggiunta conferma l'efficacia del modello del co-investimento che consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia in un quadro di competizione infrastrutturale. Inoltre, accelera il superamento del digital divide sul territorio nazionale e mette a disposizione di famiglie e imprese connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo.

FiberCop è la società infrastrutturale controllata da TIM (al 58%) insieme a KKR Infrastructure (37,5%) e Fastweb (4,5%) e ha come obiettivo la digitalizzazione del Paese tramite lo sviluppo di connessioni in fibra ottica con tecnologia Fiber-to-the-home (FTTH).

FiberCop opera sulla base del modello di coinvestimento e rappresenta il primo caso in Europa di applicazione su scala nazionale del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

La società fornisce agli operatori servizi di accesso passivi in fibra ottica, operando con la massima efficienza e tutela delle persone e dell'ambiente.

FiberCop è dotata di un asset di rete che già oggi offre collegamenti UBB ad oltre il 94% delle linee fisse grazie alle tecnologie FTTC e FTTH e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione superiori a 1 Gigabit, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2026, circa il 60% delle unità immobiliari su base nazionale.

FiberCop ha l'obiettivo di contribuire in maniera determinante alla riduzione del digital divide in Italia, permettendo un'accelerazione del passaggio dei clienti da rame a fibra.

L'operatore TLC Telecomunicazioni opera dal 2005 ed è diventato un punto di riferimento per molte realtà soprattutto aziendali. Svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale con l'obbiettivo di offrire ai propri clienti un servizio tecnologicamente all'avanguardia, con standard qualitativi eccellenti. È specializzato nella fornitura di servizi di accesso ad Internet in fibra ottica dedicata a progetto anche in situazioni difficili, servizi di backup evoluti con IP continuity e servizi di comunicazione unificata.

