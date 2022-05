Fidia S.p.A. ("Fidia" o la "Società") Gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata nel segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, rende noto che, a seguito dell'adunanza dei creditori tenutasi lo scorso 27 aprile 2022, si sono concluse le operazioni di voto sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale formulata dalla Società. La proposta di Fidia è stata approvata con una maggioranza pari al 74,21% dei crediti ammessi al voto - che, nella loro totalità, ammontano ad euro 10.614.322,68 - e dalla maggioranza di tutte le classi previste ammesse al voto. Tale dato tiene conto dei voti validamente espressi alla data del 27 aprile 2022, nonché delle ulteriori espressioni di voto favorevoli validamente pervenute nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori, in conformità con quanto previsto dall'art. 178 L.F.. A tal riguardo, si rammenta che sono stati ammessi al voto creditori per un importo complessivo di euro 14.302.586,71. La Società informa altresì che il Tribunale di Ivrea, Sezione Fallimentare, con apposito decreto, preso atto della conclusione delle operazioni di voto sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale presentata dalla stessa Fidia e rilevato il raggiungimento delle maggioranze necessarie per la sua approvazione ex art. 177 L.F., ha fissato per il 22 giugno 2022, ore 12:00 (CET), l'udienza in camera di consiglio per il giudizio di omologazione del concordato preventivo ex art. 180 L.F.. La Società provvederà agli adempimenti pubblicitari ai sensi dell'art. 17 L.F. e alle notifiche di legge ai sensi dell'art. 180 L.F..

