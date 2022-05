Fidia, Gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata nel segmento EURONEXT MILAN (EXM) di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell'Ing.

Fidia, Gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata nel segmento EURONEXT MILAN (EXM) di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell'Ing. Giuseppe Morfino, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 ed ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 che sarà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 ha registrato ricavi consolidati *pari ad euro 21,2 milioni rispetto ai 45,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2019 con un *decremento del 53,6%, generato dalla acuta crisi di mercato che ha significativamente ridotto l'acquisizione di ordini.

Nel settore elettronico – CNC – si evidenziano ricavi per 1.354 migliaia di euro, rispetto ai 2.305 migliaia di euro del 2019, con un calo del 41,3%; il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocità – HSM – chiude l'esercizio 2020 in diminuzione del 65,8%, riportando ricavi per 10.710 migliaia di euro rispetto ai 31.304 migliaia di euro del 2019. Il settore dell'assistenza post-vendita – Service – ha registrato un fatturato di 9.175 migliaia di euro, in diminuzione del 24,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 nel quale il fatturato è stato pari a 12.174 migliaia di euro.

L'Ing. Giuseppe Morfino, Presidente e Amministratore Delegato di Fidia, ha commentato così i risultati: "L'anno 2020 ha rappresentato un momento di svolta per il Gruppo Fidia. A causa del negativo andamento dell'esercizio ed al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, il Consiglio di Amministrazione della Società ha presentato domanda di ammissione al concordato prenotativo in data 13/11/2020. Ad oggi riscontriamo che il percorso allora iniziato ha portato ai seguenti fatti: accordo con nuovi investitori, con idonee risorse a sostegno degli impegni concordatari e del rilancio industriale della società; ammissione alla procedura di concordato in continuità diretta; raggiungimento del quorum richiesto dall'adunanza dei creditori; attivazione del piano industriale prospettato".

Di seguito, una sintesi dei principali dati economici consolidati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, confrontati con i valori dell'esercizio precedente:

Margine operativo lordo (EBITDA) risulta pari a -2.177 migliaia di euro (-9,9%) rispetto ad un risultato di -1.003 migliaia di euro dell'esercizio 2019.

Risultato operativo (EBIT) risulta pari a -5.738 migliaia di euro rispetto ad un risultato di -3.469 migliaia di euro dell'esercizio 2019.

La* posizione finanziaria netta* al 31.12.2020 è negativa per 10.004 migliaia di euro (negativa per 12.634 migliaia di euro al 31 dicembre 2019).

Il *risultato consolidato *è negativo per 5.952 migliaia di euro contro una perdita di 4.477 migliaia di euro al 31 dicembre 2019.

Di seguito, una sintesi dei principali dati economici della Capogruppo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, confrontati con i valori dell'esercizio precedente:

I ricavi al 31.12.2020 sono pari a 11.639 migliaia di euro in diminuzione rispetto 32.199 migliaia di euro del 2019.

L'EBITDA è negativo per 1.753 migliaia di euro (rispetto ai 2.161 migliaia di euro del 31.12.2019),

L'EBIT è pari a -9.361 migliaia di euro (rispetto a -4.190 migliaia di euro dello stesso periodo 2019).

Questo risultato, a seguito di impairment test, sconta la riduzione di valore delle partecipazioni, pari a 4.884 migliaia di euro, determinata dalla necessaria svalutazione di crediti vantati dalle controllate verso la Capogruppo. Ad auspicata avvenuta omologa, tale effetto negativo verrà recuperato dagli effetti positivi della procedura concorsuale.

Il risultato netto è di -9.573 migliaia di euro (contro -3.777 migliaia di euro al 31.12.2019).

La posizione finanziaria netta è a debito per 13.162 migliaia di euro rispetto ai 16.772 migliaia di euro a debito al 31.12.2019.

*Assemblea ordinaria *

**L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, è stata fissata in unica convocazione per il giorno 28 giugno 2022. L'avviso di convocazione sarà oggetto di pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalle attuali normative.

*Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti *

**Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, nella stessa seduta, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Si informa che, in data 6 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per gli esercizi 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF. La Relazione di Corporate Governance e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti verranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti.



*



La Relazione Finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet www.fidia.it, presso Borsa Italiana, presso il sistema di stoccaggio delle informazioni autorizzato da Consob 1info (www.1info.it), nei termini e con le modalità di legge. Verranno altresì messi a disposizione sul sito internet della società gli ulteriori necessari documenti e informazioni relativi all'Assemblea degli Azionisti all'indirizzo www.fidia.it



*



Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info"e sul sito internet della società all'indirizzo: http://www.fidia.it/investor-relations/comunicati/comunicati-2022/



*



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Secondo Dentis, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

(GD - www.ftaonline.com)