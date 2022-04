Fidia S.p.A. ("Fidia" o la "Società"), Società operante nel settore della tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse - quotata nel segmento Euronext Milan (EXM) – rende noto che - a seguito delle dimissioni del dott. Antonio Breggia Bicchiere, Chief Financial Officer, Investor Relator e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che ha terminato il proprio rapporto di lavoro con la Società, rassegnando le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza dal 25 marzo 2022 - il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 Aprile 2022, in ottemperanza a quanto comunicato in data 30 Marzo 2022 relativo alle dimissioni del dr. Antonio Breggia Bicchiere ha ratificato la nomina del Rag. Secondo Dentis quale "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili ed Investor Relator" e provveduto altresì a nominarlo CFO della società ad interim. Il Rag. Dentis ha assunto i suddetti incarichi e responsabilità a decorrere dal 30 Marzo 2022 e tali incarichi sono stati successivamente ratificati dal Consiglio di Amministrazione e saranno mantenuti sino alla nomina di un suo successore, per il quale la Società ha avviato un processo di selezione. Il nominativo del nuovo CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari verrà reso noto al mercato contestualmente alla nomina. In conformità alle disposizioni contenute nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si informa che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il Rag. Secondo Dentis non risulta detenere, direttamente e/o indirettamente, alla data odierna, azioni ordinarie di Fidia S.p.A.

