Figurarialzista per l'Eurostoxx 50. L'indice Eurostoxx 50 ha terminato la seduta divenerdì a 3533 punti (+2,82%) portandosi al di sopra del massimo del 21 giugnoa 3524. Questo massimo è intermedio rispetto ai minimi del 16 e del 23 giugno,allineati in area 3410/20, base della figura a doppio minimo venutasi a crearenelle ultime sedute. Da notare che una figura simile è presente anche sulgrafico del Ftse Mib dove però non è stata ancora portata a compimento. Larottura di 3524 ha quindi completato la figura attivandone le implicazionirialziste e potrebbe essere di buon auspicio per un andamento simile di altrimercati, come quello italiano, che ancora non hanno inviato un definitivosegnale di forza. Per adesso il target è vicino, il rimbalzo potrebbe infattiesaurirsi già in area 3630 (proiezione dell'ampiezza della figura verso l'altodal punto di rottura) ma in ogni caso il fatto che si siano creati ipresupposti per un rimbalzo in una fase così difficile per il mercato (tassi increscita, inflazione, instabilità geopolitica e conseguente rischio direcessione) è incoraggiante. Gli investitori hanno forse già scontato una partedegli effetti negativi del contesto generale e vanno a caccia di prezziinteressanti per effettuare acquisti, almeno in ottica di breve. Solo oltrearea 3720 sarebbe invece possibile dare maggiore credibilità al rimbalzo, chein quel caso avrebbe la possibilità di estendere almeno verso il massimo digiugno a 3857 punti. Senza la rottura di area 3630 e in caso di discese nuovamenteal di sotto di 3410 probabile non solo il test del minimo di marzo a 3387, maanche quello di 3360, 50% di ritracciamento del rialzo dai minimi di marzo2020, supporto critico anche in ottica di medio lungo periodo.

(AM)