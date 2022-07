Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("F.I.L.A." o la "Società"), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento – Euronext STAR Milan, codice ISIN IT0004967292, in relazione ad alcune notizia di stampa (Il Messaggero del 23 luglio 2022), precisa che è in corso una rinegoziazione del debito del Gruppo che coinvolge un pool di banche; i termini e le condizioni dell'operazione non sono ancora stati compiutamente definiti e la medesima non è ancora stata sottoposta ad approvazione del CDA. Una volta perfezionato l'iter di approvazione, la società darà comunicazione al mercato nei termini e secondo le modalità di legge.

(RV - www.ftaonline.com)