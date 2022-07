Il consiglio per le politiche monetarie della Bangko Sentral ng Pilipinas (Bsp, la Banca centrale delle Filippine) aumenta di 75 punti base i tassi d'interesse benchmark (gli overnight reverse repurchase) portandoli al 3,25% in un meeting non programmato.

Il consiglio per le politiche monetarie della Bangko Sentral ng Pilipinas (Bsp, la Banca centrale delle Filippine) aumenta di 75 punti base i tassi d'interesse benchmark (gli overnight reverse repurchase) portandoli al 3,25% in un meeting non programmato. Il governatore Felipe Medalla, riporta Reuters, ha manifestato la disponibilità a intraprendere ulteriori azioni politiche per contenere l'allargamento delle pressioni inflazionistiche. La Bsp aveva alzato i tassi di 25 punti base in giugno e dello stesso ammontare in maggio (in precedenza li aveva lasciati sui minimi storici del 2,00% per tredici meeting consecutivi).

