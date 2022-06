Ottima performance per Fincantieri +3,7% che, secondo indiscrezioni di stampa, partecipa in consorzio con Webuild +1,6% alla gara per la realizzazione della diga foranea del porto di Genova.

Ottima performance per Fincantieri +3,7% che, secondo indiscrezioni di stampa, partecipa in consorzio con Webuild +1,6% alla gara per la realizzazione della diga foranea del porto di Genova. Si tratta di una commessa da oltre 900 milioni di euro. In corsa ci sarebbero anche i gruppi Gavio e Caltagirone (anch'essi in consorzio), RCM Costruzioni e la spagnola Acciona +1,6%. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 30 giugno.

