Fincantieri +2,2% e Webuild +3,3% guadagnano ulteriore terreno sulle indiscrezioni di stampa di ieri secondo cui i due gruppi parteciperanno in consorzio alla gara per la realizzazione della diga foranea del porto di Genova. Si tratta di una commessa da oltre 900 milioni di euro. In corsa ci sarebbero anche i gruppi Gavio e Caltagirone (anch'essi in consorzio), RCM Costruzioni e la spagnola Acciona -2,0%. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 30 giugno.

