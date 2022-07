Fincantieri guadagna ulteriore terreno (+2,0% a 0,53 euro) dopo il +3,28% messo a segno ieri in scia alle dichiarazioni dell'a.d. Pierroberto Folgiero (ex Maire Tecnimont) a La Stampa: il manager ha affermato che il gruppo si focalizzerà sul settore navi con porte aperte a una collaborazione industriale e commerciale con Leonardo nel segmento navi militari. Graficamente la situazione di Fincantieri è a rischio. Il titolo resta vicino ad area 0,50, sostegno decisivo per scongiurare approfondimenti verso i minimi di fine febbraio/inizio marzo a 0,45 circa e successivamente sugli 0,39 toccati a marzo 2020. Concreti segnali di forza solo oltre 0,55 per 0,60 e 0,65.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)