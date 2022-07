Il Consiglio di Amministrazione di FINCANTIERI S.p.A. ("Fincantieri" o la "Società"), riunitosi il 30 giugno 2022 sotto la presidenza del Gen. Claudio Graziano, ha approvato, con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, l'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il Direttore Generale della Società, Dott. Fabio Gallia, con effetto dalla data del 30 giugno 2022 , a seguito delle nuove opportunità professionali che il Manager ha ritenuto di cogliere. La Società esprime un vivo ringraziamento per il contributo che, con professionalità e passione, ha fornito alla crescita aziendale.

L'accordo prevede la corresponsione di un importo conforme alla politica di remunerazione della Società, disponibile sul sito internet, comprensivo di (i) accordo transattivo sul corrispettivo contrattualmente previsto per la risoluzione del rapporto di lavoro e (ii) compenso per la rinuncia a ogni domanda o diritto comunque connessi o occasionati dagli intercorsi rapporti di lavoro e dalla loro risoluzione, ivi compresi diritti per remunerazioni di carattere fisso, variabile e/o incentivante o a qualsiasi altro titolo. L'accordo prevede inoltre clausole di claw-back in linea con le best practice di mercato.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di nominare quale Direttore Generale della Società il Dott. Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato.

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, si precisa che dette deliberazioni – in considerazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lett. b) del citato Regolamento – beneficiano dell'esenzione dall'applicazione della disciplina per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione da ultimo in data 10 giugno 2021.

(GD - www.ftaonline.com)