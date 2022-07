Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) italiana indipendente che sviluppa e produce in conto terzi prodotti per l'industria farmaceutica, nutraceutica, cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici, e quotata all'Euronext STAR Milan, rende noto che il Presidente e Amministratore Delegato Marco Eigenmann, per il tramite di Eigenfin S.r.l., ha acquistato, per la parte posta in vendita, le azioni Fine Foods attribuite al top management del Gruppo a seguito dell'esecuzione del Piano di Stock Grant 2018-2021.

Al singolo beneficiario – in base al Piano di Stock Grant – è data facoltà di vendere una percentuale non superiore al 50% del totale delle Azioni Gratuite ricevute, mentre il restante 50% è sottoposto a vincolo di Lock Up per 24 mesi dalla data di assegnazione. In virtù di questo diritto, alcuni top manager hanno espresso l'intenzione di vendere una parte delle azioni per far fronte finanziariamente alle imposizioni fiscali dovute a seguito dell'assegnazione delle stesse.

Sono state complessivamente assegnate 385.000 azioni al top management e trattandosi di azioni proprie in portafoglio della Società, non si determinano effetti diluitivi sul capitale sociale.

Marco Eigenmann, Presidente e Amministratore Delegato di Fine Foods, per il tramite di Eigenfin S.r.l., ha provveduto ad acquistare 144.100 azioni delle azioni assegnate e poste in vendita dal top management, confermando così ulteriormente la fiducia nel Gruppo e nel suo management, nonché la soddisfazione per gli interventi già posti in essere per affrontare la turbolenza esogena internazionale. L'operazione in oggetto porta le azioni detenute direttamente e indirettamente (tramite Eigenfin S.r.l.) da Marco Eigenmann a 13.469.300, pari al 52,70% del capitale sociale e al 64,87% dei diritti di voto al netto delle azioni proprie.

(GD - www.ftaonline.com)