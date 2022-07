Comunicato stampa FinecoBank - Raccolta netta giugno oltre € 850 milioni, semestre supera € 5,6 miliardi.

In crescita clientela evoluta con maggiore propensione a investire.

• Raccolta mese di giugno € 851 milioni. Gestito € 247 milioni

• Raccolta netta da inizio anno € 5,6 miliardi. Gestito € 1,7 miliardi

• FAM: raccolta retail € 147 milioni, masse a fine giugno pari a € 24,5 miliardi

• Ricavi stimati brokerage mese di giugno € 17 milioni

Milano, 7 luglio 2022 - Nel mese di giugno la raccolta netta è stata pari a € 851 milioni (+7% a/a da € 796 milioni di giugno 2021), evidenziando anche in una fase di mercato particolarmente complessa la solidità del percorso di crescita della Banca. L'asset mix evidenzia un interesse nei confronti degli investimenti anche nell'attuale contesto di incertezza: la componente gestita registra flussi positivi pari a € 247 milioni, mentre quella amministrata supera la soglia di € 1 miliardo, grazie anche alla sottoscrizione del nuovo Btp Italia. La componente diretta è invece negativa per € 440 milioni. A conferma del costante miglioramento della qualità dei clienti che scelgono Fineco come piattaforma transazionale di riferimento, nel corso del mese sono state pagate dalla clientela € 442 milioni di imposte (+28% a/a). Nel primo semestre la raccolta netta si è attestata oltre € 5,6 miliardi, sostanzialmente in linea con il risultato record dello stesso periodo del 2021.

A conferma della capacità del modello di business di rivelarsi efficace in ogni situazione di mercato, i ricavi del brokerage in giugno sono stimati a € 17 milioni, mentre la stima da inizio anno è di circa € 107 milioni. Nel primo semestre 2022 sono stati registrati 24,4 milioni di ordini eseguiti.

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara:

"Fineco chiude il primo semestre con dati di raccolta molto robusti, nonostante un contesto particolarmente complesso. Si tratta di un risultato che conferma da un lato l'efficacia di un modello di business in grado di affrontare fasi di mercato difficili, dall'altro una sempre maggiore propensione agli investimenti da parte di una clientela particolarmente evoluta. Infatti, i nostri clienti apprezzano il supporto dei nostri professionisti per una consulenza qualificata, ma anche l'efficienza di una piattaforma transazionale integrata. Un'evidenza, quest'ultima, confermata dal brokerage che registra ancora una volta un risultato estremamente solido".

FAM, raccolta retail € 147 milioni, masse a € 24,5 miliardi

Fineco Asset Management nel mese di giugno ha registrato circa € 147 milioni di raccolta retail, con un forte interesse della clientela in particolare per la famiglia dei fondi in delega FAM Series. La raccolta progressiva al 30 giugno 2022 è pari a € 1,4 miliardi per le classi retail e a € 1,5 miliardi per quelle istituzionali, portando le masse complessive di FAM a € 24,5 miliardi: € 14,6 miliardi nella componente retail (+11% a/a) e € 9,9 miliardi in quella istituzionale (+39% a/a).

Patrimonio totale circa € 103 miliardi, Private Banking sopra € 43 miliardi

Il Patrimonio totale è pari a € 102,8 miliardi. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 43,3 miliardi. I Guided Products & Services registrano € 230,6 milioni di raccolta a giugno, portando il totale da inizio anno a € 1,6 miliardi. L'incidenza rispetto al totale AuM è salita al 76% rispetto al 75% di un anno fa.

In giugno 6.300 nuovi clienti

Nel mese di giugno sono stati acquisiti 6.317 nuovi clienti, confermando il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 30 giugno 2022 si è attestato a 1.454.645.

(SF - www.ftaonline.com)