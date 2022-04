FinecoBank comunica che, in data 27 aprile 2022, l'agenzia S&P Global Ratings ha confermato il rating a lungo termine 'BBB' con outlook positivo, mantenendo il rating a breve termine 'A-2'. Secondo l'agenzia S&P Global Ratings, l'outlook positivo "anticipa le prospettive resilienti dei ricavi per Fineco e il rischio di credito particolarmente limitato, mentre l'eccezionale efficienza sui costi continuerà a sostenerne la capitalizzazione". L'outlook sulla banca rispecchia quello sull'Italia. (RV - www.ftaonline.com)

