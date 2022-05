Il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A., ha approvato i risultati al 31 marzo 2022.

UTILE NETTO IN FORTE CRESCITA NONOSTANTE IL CONTESTO COMPLESSO

CONFERMATA EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' DEL MODELLO DI BUSINESS

- Utile netto: €123,6 milioni (+30,5% a/a )

- Ricavi totali: €255,7 milioni (+23,2% a/a )

- Cost/income ratio: 27,0%

- Solida posizione di capitale: CET1 al 19,31%

DATI AL 30 APRILE 2022:

- Raccolta netta nel mese pari a €1 miliardo, di cui gestito a €370 milioni

- Raccolta netta da inizio anno pari a €3,9 miliardi

- Ricavi stimati brokerage nel mese di aprile: €14 milioni

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, dichiara: "Il primo trimestre dell'anno si chiude con risultati ancora una volta molto solidi, grazie a un modello di business efficiente e sostenibile in grado di affrontare con successo anche fasi complesse come quella attuale. Una fase a cui Fineco risponde con un'offerta di servizi di consulenza evoluti, volti a soddisfare tutte le esigenze della clientela, anche le più sofisticate. Questi risultati confermano che i nostri clienti continuano a premiare la trasparenza dell'approccio Fineco e la completezza dei servizi finanziari riassunti nel concetto di "one stop solution", rafforzando la sostenibilità della Banca nel lungo termine. Infine, siamo particolarmente soddisfatti del dato di raccolta di aprile, che conferma l'elevata qualità del mix di nuovi flussi, favorito dal crescente interesse dei clienti per una gestione più attenta e consapevole dei propri risparmi. Un trend che si sta intensificando nel tempo, e che Fineco ha intenzione di continuare a cogliere anche nei prossimi mesi grazie a un'offerta in continua evoluzione che si è arricchita nelle scorse settimane di un'innovativa gamma di soluzioni di portafoglio basate su strumenti passivi sviluppata da Fineco Asset Management"

(RV - www.ftaonline.com)