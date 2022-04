L'agenzia S&P Global Ratings ha confermato il giudizio BBB/A-2 con outlook positivo su Fineco. Alla base del giudizio la percezione di una diminuzione del rischio delle banche italiane e la prospettiva di un beneficio per solidità di Fineco nei prossimi anni. S&P prevede una solidità delle prospettive dei ricavi del gruppo, con un basso costo del rischio e una notevole efficienza di costo che dovrebbe supportare la capitalizzazione. Il RAC ratio (il modello di Risk Adjusted Capital di S&P) dovrebbe rimanere al 9,0-9,5% fino al 2024. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

