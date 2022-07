Dopo avere spinto la domanda di elettronica di consumo in generale e di computer in particolare sembra proprio fino l'effetto lockdown. Le vendite di pc sono infatti crollate nel secondo trimestre 2022, del 15,3% a 71,3 milioni per Idc e del 12,6% a 72,0 milioni per Gartner. La differenza è dovuta anche alla netta discrepanza nei dati che riguardano Apple. Per Gartner le consegne di Mac sono rimbalzate del 9,3% annuo a 6,4 milioni, per Idc sono invece crollate del 22,5% a 4,8 milioni di unità. Le due società di ricerca sono allineate sul podio dei produttori di pc, che vede sempre al comando Lenovo, seguita da Hp e Dell Technologies. Divise ancora su Apple: quarta in classifica per Gartner, quinta per Idc, dietro ad Acer Group.

(RR - www.ftaonline.com)