Secondo quanto reso noto da Elinkeinoelämän Keskusliitto (Ek, la Confederazione delle industrie di Helsinki), in giugno l'indice della fiducia delle imprese manifatturiere è calato in Finlandia a 10 punti dai 13 punti di maggio (14 punti in aprile), restando comunque per il quattordicesimo mese consecutivo in positivo. Nel settore delle costruzioni l'indice è invece sceso da -15 punti a -18 punti, mentre quello nei servizi è migliorato da 9 a 11 punti. L'indice relativo alla fiducia delle imprese del settore retail è sceso da zero a -3 punti.

