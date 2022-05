Secondo quanto comunicato da Tilastokeskus, l'ente nazionale di statistica di Helsinki, in aprile il tasso di disoccupazione è calato in Finlandia al 6,9% dal 7,0% precedente (6,7% in febbraio), contro il 9,6% dell'aprile 2021.

Secondo quanto comunicato da Tilastokeskus, l'ente nazionale di statistica di Helsinki, in aprile il tasso di disoccupazione è calato in Finlandia al 6,9% dal 7,0% precedente (6,7% in febbraio), contro il 9,6% dell'aprile 2021. La disoccupazione giovanile, per un'età compresa tra 15 e 24 anni, è invece salita al 16,9% dal 15,2% precedente (14,5% in febbraio), contro il 27,7% di un anno prima.

(RR - www.ftaonline.com)