FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver siglato un accordo per l'acquisizione del 51% di ASE Srl, che rappresenta la decima operazione di acquisizione dall'IPO a sostegno della politica di crescita per linee esterne avviata dal Gruppo. Il prezzo d'acquisto, pari complessivamente a 255 mila Euro sarà corrisposto per 205 mila Euro al closing, mentre la restante parte sarà corrisposta, a saldo, entro il 30 giugno 2023. Si ricorda che, al fine di garantire continuità nella gestione, i Sig.ri Marco Saia e Andrea Capello (soci venditori) resteranno coinvolti nella governance aziendale della ASE srl. Dino Natale, Presidente e CEO di Finlogic ha commentato: "Con Ase il Gruppo integra a monte la divisione print-apply, completando e potenziando i servizi già offerti in quest'ambito. Ase è una società specializzata nella realizzazione di sistemi personalizzati di etichettatura automatica, è ben strutturata e al suo interno è presente un team di tecnici esperti nella progettazione e sviluppo dei sistemi nonché un reparto produttivo attrezzato e organizzato. Siamo certi che con l'esperienza e la professionalità di ASE, il Gruppo potrà sviluppare questa divisione che rappresenta un elemento qualificante per il mercato dei system integrator. Ase S.r.l. con sede a Travagliato (BS), è una società attiva nel campo dell'automazione industriale da oltre vent'anni, con la propria esperienza legata in particolare alla stampa, applicazione e lettura dell'etichetta (o cartellino), permette di offrire le migliori soluzioni ad ogni esigenza, sviluppando prodotti e sistemi tra loro integrati; offrendo assistenza strategica nel post-vendita con una completa offerta di prodotti consumabili. Nel 2021 Ase Srl ha registrato un fatturato di circa 1,87 milioni di Euro, marginalità positiva e una PFN di circa Euro 20 mila (debito). L'operazione non supera gli indici di rilevanza di cui all' articolo 12 del regolamento emittenti Euronext Growth Milan. La copertura finanziaria dell'operazione avverrà mediante utilizzo delle disponibilità liquide di Finlogic.

