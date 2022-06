Finlogic, attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto, in data 15 giugno 2022, l'atto per l'acquisizione del 1oo% della società Alfacod Srl, in attuazione dell'accordo siglato e comunicato in data 2 aprile 2022.

Finlogic, attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto, in data 15 giugno 2022, l'atto per l'acquisizione del 1oo% della società Alfacod Srl, in attuazione dell'accordo siglato e comunicato in data 2 aprile 2022. Il prezzo di acquisto, pari complessivamente a 8,192 milioni di Euro, è stato versato da Finlogic ai soci venditori per Euro 400 mila, il 04 aprile 2022 a titolo di caparra, per Euro 6,740 milioni di Euro, in data 15 giugno 2022, mentre, la restante parte pari ad Euro 1,05 milioni, sarà versata da Finlogic, pro quota a ciascun Cedente, per Euro 275 mila entro e non oltre il 30 giugno 2023 per Euro 275mila entro e non oltre il 30 giugno 2024 e per Euro 501 mila al verificarsi di determinate condizioni sospensive correlate al buon esito di determinati incassi.

Alla data del 15 giugno 2022 si sono verificate le condizioni sospensive contrattualmente previste, oltre al rilascio delle garanzie concordate in sede di signing. Si ricorda che, al fine di garantire continuità nella gestione, resteranno coinvolti nella governance operativa tutti gli attuali manager (figli dei soci-venditori) che continueranno a svolgere le stesse mansioni nell'ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla società.

L'Assemblea dei soci ha nominato in data odierna il nuovo CDA confermando come Presidente ed Amministratore delegato il Sig. Giorgio Solferini che avrà i più ampi poteri in continuità con la gestione degli anni precedenti. Alfacod S.r.l. con sede a San Lazzaro di Savena (Bo), è una società attiva nel campo dell'identificazione automatica e del data capture dal 1986 ed è fra i più importanti system integrator del settore.

Con 55 dipendenti, nel 2020 ha registrato ricavi delle vendite pari a 11,4 milioni di Euro, un EBITDA pari a 0,6 milioni di Euro (EBITDA adjusted 2020[1] pari a 0,8 milioni di Euro) e PFN pari a 3,6 milioni di Euro alla data del closing.

Alfacod è oggi un importante punto di riferimento nel settore dell'auto-id riconosciuta ed apprezzata da un ampio numero di clienti distinguendosi sempre per la massima attenzione al supporto dei business needs, agendo con professionalità, competenza e carattere innovativo.

Nel 2008, Alfacod ha fondato l'Accademia Italiana dell'AIDC, con il proposito di divulgare la cultura dell'identificazione automatica, del data capture e di tutte le tecnologie che nel corso del tempo sono state sviluppate nel settore.

Oggi l'Accademia Italiana dell'AIDC è il principale portavoce dell'innovazione tecnologica nel data capture e auto-id solutions. Nello stabilimento di proprietà sito a San Lazzaro di Savena è stato sviluppato l'Alfacod Experience Center, uno spazio di oltre 300 mq di esposizione nel quale i clienti possono vedere e toccare con mano i prodotti, le tecnologie e tutte le soluzioni adottate. I punti di forza sono l'elevata competenza in ambito, software di logistica e geolocalizzazione, RFID, Voce, RTLS, visione artificiale, realtà aumentata, Wi-Fi entreprise, cybersecurity, mobile computing, robotica collaborativa mobile e antropomorfa.

