Finlogic, attiva nel settore dell'Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l'identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto, in data odierna, l'atto per l'acquisizione del 51% della società ASE Srl, in attuazione dell'accordo siglato e comunicato in data 30 maggio 2022. Il prezzo d'acquisto, pari complessivamente a 255 mila Euro è stato corrisposto in data odierna da Finlogic, pro-quota ai soci venditori per 205 mila Euro, mentre la restante parte sarà corrisposta, a saldo, entro il 30 giugno 2023.

Alla data odierna si sono verificate le condizioni sospensive contrattualmente previste, oltre al rilascio delle garanzie concordate in sede di signing. Si ricorda che, al fine di garantire continuità nella gestione, resteranno coinvolti nella governance operativa tutti gli attuali manager che continueranno a svolgere le stesse mansioni nell'ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla società. Ase S.r.l. con sede a Travagliato (BS), è una società attiva nel campo dell'automazione industriale da oltre vent'anni, con la propria esperienza legata in particolare alla stampa, applicazione e lettura dell'etichetta (o cartellino), permette di offrire le migliori soluzioni ad ogni esigenza, sviluppando prodotti e sistemi tra loro integrati; offrendo assistenza strategica nel post-vendita con una completa offerta di prodotti consumabili. Nel 2021 Ase Srl ha registrato un fatturato di circa 1,87 milioni di Euro, marginalità positiva e una PFN di circa Euro 20 mila (debito).

(GD - www.ftaonline.com)