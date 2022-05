First Capital S.p.A., holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto di aver investito, tramite il veicolo neocostituito e controllato al 75% First Gen S.r.l., euro 4 milioni in Bruno Generators Group ("BGG"), attivo nella progettazione, produzione, distribuzione e noleggio di gruppi elettrogeni e torri faro di fascia premium per potenze medio-alte. BGG è uno dei principali operatori a livello mondiale nel settore della power generation e i suoi gruppi elettrogeni sono considerati il gold standard per le applicazioni che necessitano di specifiche tecniche e qualitative superiori. Con 4 stabilimenti in Italia e presidi commerciali in UK, USA e Germania, BGG vanta una presenza internazionale consolidata (export pari a oltre il 60% del fatturato) in più di 70 Paesi con un'ampia ed eterogenea base di clienti attivi in mercati di riferimento diversificati. Per il 2022 è previsto un fatturato di oltre euro 120 milioni, con un Ebitda di circa euro 30 milioni. L'operazione di investimento in BGG è avvenuta nell'ambito della partnership con Space Capital Club S.p.A.("SCC"), la piattaforma di investimenti di private capital partecipata da alcuni tra i principali family office italiani e da alcuni investitori istituzionali. SCC ha acquisito, tramite un veicolo specifico partecipato dai Soci del Club, tra cui First Gen S.r.l., il 40% del capitale sociale di BGG, nell'ambito di una riorganizzazione dell'azionariato familiare. L'obiettivo è quello di supportare l'ulteriore sviluppo internazionale del gruppo (con particolare attenzione al mercato nordamericano e australiano) e di accompagnare l'azienda alla quotazione in Borsa nei prossimi anni.

(RV - www.ftaonline.com)