First Capital S.p.A. (di seguito la "Società") rende noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, nel periodo compreso tra il 18 e il 22 aprile 2022 inclusi ha acquistato n. 503 azioni proprie, pari allo 0,018% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di euro 21,531 al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a euro 10.830,30. Pertanto, alla data del presente comunicato, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, First Capital detiene direttamente n. 138.586 azioni proprie, pari al 4,893% del capitale sociale. (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

