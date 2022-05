First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 marzo 2022, determinando il Net Asset Value alla stessa data e ha avviato il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, in esecuzione alla delibera assembleare del 5 maggio 2022.

NET ASSET VALUE AL 31 MARZO 2022

Il Net Asset Value ("NAV") complessivo di First Capital al 31 marzo 2022 si attesta a euro 83,3 milioni (di cui euro 2,3 milioni di pertinenza di terzi), pari a euro 30,0 per azione in circolazione ed evidenzia una variazione del -6,1% rispetto al 31 dicembre 2021, in linea con quella del benchmark, il FTSE Italia Small Cap. Tale variazione è riferibile alla riduzione di valore complessivo del portafoglio investimenti, determinato dall'ondata di vendite generalizzata che ha prevalso nel trimestre, periodo caratterizzato da un contesto globale di profonda incertezza geopolitica e macroeconomica. Da segnalare, tuttavia, che gran parte delle principali società in portafoglio, al di là delle performance dei relativi corsi azionari, ha comunicato, per il primo trimestre 2022, ricavi in crescita e margini in miglioramento o comunque robusti. Al 31 marzo 2022 il Totale Attivo consolidato è pari a euro 121,3 milioni, costituito prevalentemente dal portafoglio investimenti, che ammonta a euro 101,2 milioni e da liquidità e cash equivalents per euro 18,3 milioni. I principali investimenti strategici sono rappresentati dalle partecipazioni in Intred, Orsero e Cy4Gate, che costituiscono rispettivamente il 20%, 11% e 9% del Totale Attivo. Si annoverano poi le partecipazioni in Industrie Chimiche Forestali, Labomar e Net Insurance, con un peso rispettivamente del 8%, 7% e 6% sul Totale Attivo; seguono gli investimenti in Cellularline, TPS, B&C Speakers e A.L.A.. I debiti finanziari consolidati sono pari a euro 33,5 milioni e si riferiscono per euro 18,1 milioni al prestito obbligazionario convertibile "First Capital cv 2019-2026 3,75%", per euro 8,5 milioni al prestito obbligazionario convertibile "First4Progress CV 2021-2026% che rappresenta la raccolta presso terzi del search investment vehicle del Gruppo, per euro 4,9 milioni ai titoli di debito emessi da V.F. Adhesives S.r.l., il veicolo di investimento del Gruppo che detiene la partecipazione in Industrie Chimiche Forestali e per euro 2,0 milioni a finanziamenti bancari a medio termine a servizio dell'investimento in Labomar. Al 31 marzo 2022 l'indebitamento finanziario netto consolidato è pari a euro 15,2 milioni. Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì esaminato l'andamento del portafoglio di First Capital al 30 aprile 2022, che evidenzia un calo di circa il 13% da inizio anno. In questo contesto particolarmente complesso tra tensioni geopolitiche, inflazione e rischio di recessione, First Capital continua ad operare con la consueta ottica di lungo termine focalizzata su aziende con ottimo posizionamento di mercato, fondamentali solidi e prospettive di crescita; questa filosofia consente di affrontare il futuro con discreta fiducia. Per maggiori informazioni si invita a consultare il Report sul NAV trimestrale al 31 marzo 2022 ed il Report sul Portafoglio mensile al 30 aprile 2022, che saranno disponibili sul sito internet della Società www.firstcapital.it, nella sezione Investor Relation/Risultati Finanziari/Net Asset Value.

