Fitch Ratings ritira i giudizi sul credito di China Evergrande Group e due sue sussidiarie (Hengda Real Estate Group e Tianji Holding Limited), a causa di informazioni non adeguate. "Evergrande e le sue sussidiarie hanno scelto di smettere di partecipare al processo di valutazione. Di conseguenza Fitch non fornirà più valutazioni o copertura analitica", ha dichiarato l'agenzia di rating che lo scorso dicembre aveva declassato il colosso immobiliare cinese a restricted default in seguito al mancato rimborso degli interessi sul suo debito. Evergrande aveva chiuso il 2021 in default anche per le altre due maggiori agenzie di rating S&P e Moody's.

(RR - www.ftaonline.com)