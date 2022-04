*Future sugli indici azionari europei in netto rialzo *(rispetto ai prezzi segnati in corrispondenza della chiusura dei sottostanti alle 17:30 della seduta precedente): Euro Stoxx 50 +1,4%, FTSE 100 +1,1%, DAX +1,4%, FTSE MIB +1,4%. Le chiusure dei principali indici nella seduta precedente: EURO STOXX 50 -2,15%; Londra (FTSE 100) -1,88%; Francoforte (DAX) -1,54%; Parigi (CAC 40) -2,01%; Madrid (IBEX 35) -0,90%; Milano (FTSE MIB) -1,53%. Future sugli indici azionari americani in parità: S&P 500 +0,0%; NASDAQ 100 +0,0%; Dow Jones Industrial +0,0%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +0,70%; NASDAQ Composite +0,57%; Dow Jones Industrial +1,29%. Mercato azionario giapponese positivo. *Chiusura a +0,41% per il Nikkei 225. Borse cinesi incerte:* l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen al momento segna -0,1%, l'Hang Seng di Hong Kong +0,8%. *Euro poco sopra il minimo dal marzo 2020 contro dollaro *toccato ieri pomeriggio a 1,0697. EUR/USD al momento quota 1,0720 circa. Bund future sotto il massimo dal 14 marzo a 155,25 punti toccato ieri pomeriggio. Il contratto giugno 2022 segna attualmente 154,34 contro il settlement della seduta precedente a 154,89 (alle 17:15). Petrolio in recupero dai minimi dall'11-12 aprile toccati ieri pomeriggio. Il future luglio 2022 sul Brent segna 103,45 $/barile (da 99,30 circa), il future giugno 2022 sul WTI segna 99,55 $/barile (da 95,30 circa). Oro sopra il minimo dal 25 febbraio toccato ieri pomeriggio a 1892 $/oncia. Prezzo attuale in area 1906 $/oncia (future giugno 2022). (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

