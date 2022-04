Future sugli indici azionari europei in progresso (rispetto ai prezzi segnati in corrispondenza della chiusura dei sottostanti alle 17:30 della seduta precedente): Euro Stoxx 50 +1,4%, FTSE 100 +1,1%, DAX +1,4%, FTSE MIB +1,3%. Le chiusure dei principali indici nella seduta precedente: EURO STOXX 50 +1,13%; Londra (FTSE 100) +1,13%; Francoforte (DAX) +1,35%; Parigi (CAC 40) +0,98%; Madrid (IBEX 35) +0,41%; Milano (FTSE MIB) +0,95%. Future sugli indici azionari americani deboli: S&P 500 -0,2%; NASDAQ 100 -0,5%; Dow Jones Industrial +0,2%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +2,47%; NASDAQ Composite +3,06%; Dow Jones Industrial +1,85%. Mercato azionario giapponese chiuso per festività. Borse cinesi in deciso rialzo: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen al momento segna +2,3%, l'Hang Seng di Hong Kong +3,2%. Euro sopra il minimo da gennaio 2017 a 1,0472 toccato ieri contro dollaro. EUR/USD al momento quota 1,0535 circa. Bund future stabile sui minimi da inizio settimana dopo l'affondo di ieri. Il contratto giugno 2022 segna attualmente 154,34 punti contro il settlement della seduta precedente a 155,15 (alle 17:15). Petrolio in ascesa, sale sui massimi dalla scorsa settimana. Il future luglio 2022 sul Brent segna 108,25 $/barile, il future giugno 2022 sul WTI segna 105,95 $/barile. Oro in recupero dai minimi dal 17 febbraio toccati ieri mattina a 1871 $/oncia. Prezzo attuale in area 1908 $/oncia (future giugno 2022). (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.