Future sugli indici azionari europei in rosso (rispetto ai prezzi segnati in corrispondenza della chiusura dei sottostanti alle 17:30 della seduta precedente): EURO STOXX 50 -0,5%, FTSE 100 -0,1%, DAX -0,5%, FTSE MIB -0,5%.

di Financial Trend Analysis

*Future sugli indici azionari europei in rosso *(rispetto ai prezzi segnati in corrispondenza della chiusura dei sottostanti alle 17:30 della seduta precedente): EURO STOXX 50 -0,5%, FTSE 100 -0,1%, DAX -0,5%, FTSE MIB -0,5%. Le chiusure dei principali indici nella seduta precedente: EURO STOXX 50 +0,86%; Londra (FTSE 100) +0,19%; Francoforte (DAX) +0,79%; Parigi (CAC 40) +0,72%; Madrid (IBEX 35) -0,03%; Milano (FTSE MIB) +0,70%.

*

Future sugli indici azionari americani deboli: *S&P 500 -0,5%; NASDAQ 100 -0,8%; Dow Jones Industrial -0,4%. Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente (venerdì 27 maggio, ieri Wall Street chiusa per festività): S&P 500 +2,47%; NASDAQ Composite +3,33%; Dow Jones Industrial +1,76%.

Mercato azionario giapponese in calo, l'indice Nikkei 225 ha chiuso a -0,33%. *Borse cinesi positive: *l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen al momento segna +1,3%, a Hong Kong l'Hang Seng +0,9%.

Euro sotto il massimo dal 25 aprile contro dollaro toccato ieri a 1,0787. EUR/USD al momento quota 1,0750 circa.

*Bund future sui minimi dal 18 maggio. *Il contratto giugno 2022 segna attualmente 152,34 punti contro il settlement della seduta precedente a 152,65 (alle 17:15).

Il petrolio sale sui massimi da inizio marzo. I future luglio 2022 segnano per il Brent 123,30 $/barile, per il WTI 119,15 $/barile.

Oro poco mosso. Prezzo attuale in area 1857 $/oncia (future agosto 2022).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)