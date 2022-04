La guerra in Ucraina ha innescato una costosa crisi umanitaria che richiede una soluzione pacifica. Allo stesso tempo, i danni economici causati dal conflitto contribuiranno a un significativo rallentamento della crescita globale nel 2022 e si aggiungeranno all'inflazione. I prezzi di carburante e cibo sono aumentati rapidamente, colpendo più duramente le popolazioni vulnerabili nei paesi a basso reddito. Queste alcune delle indicazioni fornite dal *Fondo Monetario Internazionale *nel *World Economic Outlook *che ha aggiornato ieri sera (19 aprile 2022) le previsioni dello scorso giugno.

Si prevede che la crescita globale rallenterà da una stima del 6,1% nel 2021 al 3,6% nel 2022 e nel 2023. Si tratta di 0,8 e 0,2 punti percentuali in meno per il 2022 e il 2023 rispetto alle proiezioni di gennaio. Oltre il 2023, si prevede che la crescita globale scenderà a circa il 3,3% nel medio termine.

Gli aumenti dei prezzi delle materie prime indotti dalla guerra e le crescenti pressioni sui prezzi hanno portato a proiezioni di inflazione del 2022 del 5,7% nelle economie avanzate e dell'8,7% nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, 1,8 e 2,8 punti percentuali in più rispetto alle proiezioni dello scorso gennaio.

Gli sforzi multilaterali per rispondere alla crisi umanitaria, prevenire un'ulteriore frammentazione economica, mantenere la liquidità globale, gestire l'angoscia del debito, affrontare il cambiamento climatico e porre fine alla pandemia sono essenziali.

Pesanti anche le stime per l'Italia: nel 2022 il Pil è ora previsto in crescita del 2,3% (-0,9 punti percentuali sulle stime di gennaio). Nel 2023 la crescita italiana è attesa dall'1,7% (-0,5%). Si tratta di una revisione delle stime di crescita che, tra le economie emergenti, registra un pesante taglio secondo solo a quello della *Germania *(-1,7 punti sulle stime a un'attesa di un +2,1% nel 2022, mentre per il 2023 è alzata la stima di 0,2 punti al +2,1 per cento).

(GD - www.ftaonline.com)